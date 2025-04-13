Amasya’nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme kafede yakalanan vatandaşların korku ile dışarı kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Taşova ilçesinde saat 17.43’te yerin 6.21 kilometre altında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu. Depreme bir kafede yakalanan vatandaşların kendilerini dışarı atmaya çalıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Büyük paniğe neden olan deprem anı bir bağ evinin kamerasına da yansıdı.

Depremde herhangi bir can kaybı ve yıkılan binanın bulunmadığı açıklandı.