Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Puan almak istiyorduk. Maça da gayet iyi başladık. Ben yenileceğimizi aklımın ucundan geçirmiyordum" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup oldu. maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Çalımbay, "Puan almak istiyorduk, zaten ihtiyacımız da vardı. Maça da gayet iyi başladık. Ben yenileceğimizi aklımın ucundan geçirmiyordum. Ben hakem arkadaşımızın o harekete nasıl faul verdiğine inanamıyorum. Talisca zaten onları arıyordu, kendine frikik atmak için yer arıyordu. İkinci yarıda da güzel şeyler yaptık. Her türlü şeyi denedik. Beklemediğimizde de 2. gol oldu. Rahatlıkla puan alabileceğimiz bir maçtı. Ama maalesef olmadı. Bundan sonra kalan maçlarımızı güzel bir şekilde bitirmek için çalışacağız" diye konuştu.

"Bu hakemin bize bir şey yapacağını bekliyordum"

Bir basın mensubunun "Mourinho maçın hakemini çok beğendiğini söyledi. Bununla ilgili neler söylersiniz?" sorusuna Çalımbay, "Bu hakemin bize bir şey yapacağını bekliyordum gerçekten. Gerçekten çok iyi bir yerden faul verdi. Mourinho diyebilir kendisine göre bir yorum. Biz kesinlikle memnun değildik. O pozisyon kesinlikle faul değildi. Vermesi doğru değildi" yanıtını verdi.

"Kritik maçlarımız var"

Takımın ligde kalması ile ilgili soruya Çalımbay, "Taraftara teşekkür ediyorum. Böyle kalabalığı Avrupa maçlarımızda görmüştük. Bugün de gördük ve mutlu olduk. Taraftarımızdan biz çok memnunuz. Lig bitene kadar aynı şekilde maçlara gelmeleri gerekiyor. Kalan maçlarımız var, kritik maçlar. Bizim o maçları kazanmamız gerekiyor. Örneğin Göztepe maçı bizim için dönüm noktasıydı. Diğer maçları da güzel şekilde oynayıp kazanmamız gerekiyor. Kalan maçlarımızı kesinlikle en iyi şekilde bitireceğiz" diye konuştu.