Amasya il merkezinde karayolu güvenliğini artırmak ve şehir estetiğini güçlendirmek amacıyla refüjlerde bulunan aydınlatma direklerinde kapsamlı bir bakım onarım çalışması başlatıldı.

Aydınlatma sistemlerinin iyileştirilmesiyle birlikte hem sürücü güvenliğinin artırılması hem de şehre daha modern bir görünüm kazandırılması hedefleniyor. Yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan YEDAŞ Amasya Bölge Müdürü Niyazi Bilgi, "Şu anda Amasya il merkezi karayolu üzerinde bulunan refüj aydınlatma direklerinde bakım onarım çalışması yapmaktayız. Bu çalışmada yaklaşık 400 adet arızalı lambaya, toplamda 8 sepetli araç ve 24 teknik personel ile müdahale etmekteyiz. Karayolu trafik güvenliği sebebiyle tüm orta refüj aydınlatma çalışmalarımızı gündüz saatlerinde yapmaktayız" dedi.

Bölge Müdürü Niyazi Bilgi, sürücülerden çalışma süresince trafik işaret ve levhalarına dikkat etmelerini isteyerek, "Çalışma boyunca araç sürücülerinin olumsuz durum yaşamaması adına trafik kurallarına uymaları önem taşımaktadır. Ekiplerimiz güvenlik önlemlerini en üst seviyede tutarak çalışıyor, ancak vatandaşlarımızın da bu süreçte hassasiyet göstermesi önemli" diye konuştu.

Aydınlatma çalışmalarının sadece arıza müdahaleleriyle sınırlı olmadığını belirten Niyazi Bilgi, planlı bakım faaliyetlerinin de düzenli aralıklarla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Hizmet bölgemizde, aydınlatma çalışmalarımızı şehrin güvenlik ve estetik yönünü göz önünde bulundurarak düzenli aralıklarla gerçekleştirmekteyiz" şeklinde konuştu.