Amasya’da kar yağışı nedeniyle, Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde taşımalı eğitime 18 Şubat Salı günü 1 gün süreyle ara verildi.

Amasya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı nedeniyle Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerimizde sadece taşımalı eğitim sisteminden faydalanan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.