Amasya’da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 1.5 milyon TL olan 1 ton 240 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde doğu illerden batı illerine tütün mamulü taşıdığı değerlendirilen araç Amasya’da durduruldu.

Yapılan aramada güncel piyasa değeri 1,5 milyon TL olduğu değerlendirilen 1 ton 240 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü H.Ç. hakkında 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan adli tahkikata başlanıldı.