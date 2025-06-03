Bartın’dın Amasra ilçesindeki limanda sahil güvenlik dalgıçları tarafından Dünya Çevre Koruma Haftası sebebiyle temizlik yapıldı.

Doğal güzellikleri ve kendine has yapısıyla dikkatleri çeken Amasra’da 5-11 Haziran Çevre Haftası nedeniyle sahil güvenlik dalgıçları tarafından denizden çöp çıkarıldı.

Etkinliğe, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Bartın İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Amasra İlçe Emniyet Müdürü Sevgül Hayal de katıldı. .

Limandaki temizleme çalışmalarında denizden çok sayıda lastik ve cam şişe çıkarıldı. Dalgıçların ağır lastikleri karaya çıkarmasına Sahil Güvenlik ekipleri denize salınan ip ile yardım etti. Lastiklerin karaya çıkarıldığı anlara şahit olan Bartın Valisi Nurtaç Arslan, kendilerine verdiği emek sebebiyle teşekkür etti.

Vali Arslan ve beraberindeki vatandaşlar lastiklerden birinin köşesinde kalan yengeci fark ederek, ekiplerden müdahale etmelerini istedi. Yengeci yeniden denize atan sahil güvenlik ekipleri, denizden çıkardığı her atığı titizlikle kontrol etti.

İstiklal İlkokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte, öğrenciler, "Denizler çöplük değildir", "Dünya Çevre Günü" yazılı pankartları da taşıdı.

Amasra denizinde temizleme görevini başarıyla sonlandıran dalgıçlar, suda "Deniz varsa hayat var" yazılı pankartı açarak günün önemine dikkat çekti.