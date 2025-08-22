Mersin’in Erdemli ilçesinde, Alzheimer hastası yaşlı adamdan 2 gündür haber alamayan ailesi, görenlerden yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, 85 yaşındaki Alzheimer hastası Veli Akgül, ilçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi’nde önceki gün gece saatlerinde evinden otomobili çıktı. Yakınları bir süre haber alamayınca arama çalışmasına başladı. Evden çıktıktan sonra bir akaryakıt istasyonundan gaz aldığı öğrenilen yaşlı adamın mahalle yerine, Mersin istikametine doğru gittiği ortaya çıktı. Sabahın erken saatlerine kadar Mersin içerisinde dolaştığı yönünde bilgiye ulaşan aile fertleri, en son dün sabah 07.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesindeki Edip Buran Spor Salonu çevresinde görüldüğünü öğrendi.

Güvenlik güçlerine bilgi veren aile fertlerinin 2 gündür hiçbir ize ulaşamadıkları öğrenildi.

Babasını görenlerden yardım isteyen Musa Akgül, "Babamız Veli Akgül’den 2 gündür haber alamıyoruz. Alzheimer hastası olduğu için kaybolması bizi kaygılandırıyor. Görenlerin en yakın güvenlik güçlerine ya da bize ulaşmasını önemle rica ediyoruz" dedi.

Kaybolan Akgül’ün, sağ aynası olmayan kırmızı Lada marka araçla evden ayrıldığı da ifade edildi.