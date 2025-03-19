Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi "Mavi Ev"in sakinleri, EKDAĞ A.Ş. Atatürk Parkı Sosyal Tesisinde bir araya gelerek, keyifli vakit geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyetlerini sürdürdüğü Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi, Alzheimer hastaları ve hasta yakınları için moral kaynağı olmaya devam ediyor. Merkez sakinleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan EKDAĞ A.Ş.’nin Atatürk Parkı Sosyal Tesisinde düzenlenen etkinlikte buluştu. Hasta ve hasta yakınları güne deniz manzarası eşliğinde keyifle başlarken, bir yandan da sosyalleşme fırsatı buldu. Etkinlik boyunca hasta ve yakınları, uzmanlar eşliğinde keyifli sohbetler gerçekleştirip, manzaranın tadını çıkardı.

"Hastalar eskisinden daha iyi hissediyor"

EKDAĞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Manavoğlu ve EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın da tesise gelen ziyaretçileri karşılayıp, onlarla sohbet etti. Hasta yakını Salih Şakar, 3 yıldan beri "Mavi Ev’e" geldiklerini söyledi. Şakar, "Servislerle evden alınıp eve bırakılıyoruz. Mavi Ev hem hastalar hem de hasta yakınları için çok kıymetli. Gün içerisinde farklı etkinliklerle keyifli vakit geçiriyoruz. Bugün de buraya gelerek sosyalleşme imkanı bulduk. Bu tarz etkinlikler, hasta ve hasta yakınları için çok güzel motivasyon oluyor" diye konuştu.

Hasta yakını Fatma Tunç ise "Mavi Ev’e annemi götürüyoruz. Çok güzel hizmetler veriliyor. Birçok farklı etkinliklerle hastalarımıza sahip çıkıyorlar. Bu hastalara bakmak çok zor ama personel onlara çok iyi bakıyor. Hepsi bizimle çok ilgili. Annem eskisine göre daha iyi durumda. Bugün de kahvaltı etkinliği sayesinde başka insanlarla tanışıp kaynaştık. Bizim için moral oldu. Bu etkinlikler bizi mutlu hissettiriyor" dedi.