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Altunkaya Şirketler Grubu’nun yıllara dayanan tecrübesi ve geniş ürün yelpazesiyle desteklenen Sonsepet.com, tüketicilere gıda, kahvaltılık, içecek, kuruyemiş, bebek bakım ürünleri ve daha pek çok kategoride geniş bir ürün skalası sunuyor. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutan Sonsepet.com, kullanıcılara pratik, hızlı ve güvenilir bir çevrim içi alışveriş deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Mahmood coffee marka hikayesi ve ürün çeşitleri

Mahmood Coffee, 30 yılı aşkın tecrübesiyle kahve tutkusunu tüketicilere sunan Altunkaya Şirketler Grubu’nun bir markası. Altunsa Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteren Mahmood Coffee, kaliteli kahve çekirdeklerini modern teknolojiyle işleyerek, her damak zevkine hitap eden geniş bir ürün yelpazesi sunmakta. Türkiye’nin yerli ve milli markası olarak bilinen Mahmood Coffee, kahve severlerin günlük kahve keyiflerine eşlik eden vazgeçilmez lezzetlerden biri haline geldi. Mahmood Coffee, tüketicilere 2’si 1 arada, 3’ü 1 arada, Granül Kahve, Türk Kahvesi, Cappuccino, Kapsül Kahve, Espresso Kahve, Sıcak Çikolata gibi çeşitli kahve lezzzetleri sunar. Üretim sürecinde kalite standartlarına bağlı kalınarak hazırlanan bu ürünler, Türkiye pazarında olduğu gibi uluslararası piyasada da büyük bir beğeni topladı.

Mahmood tea marka hikayesi ve ürün çeşitleri

Mahmood Tea, Altunkaya ailesi tarafından kurulan ve dünya çapında tanınan bir markadır. Geleneksel çay kültürünü modern üretim teknikleriyle birleştirerek, 50’den fazla ülkede tüketilen eşsiz çay çeşitleri sunuyor. Sri Lanka’nın seçkin çay yapraklarından üretilen Mahmood Tea geniş ürün yelpazesiyle her damak zevkine hitap eden siyah çay, yeşil çay, bitki çayı ve meyve çayı çeşitleri sunuyor. Altunkaya Şirketler Grubu’nun bir markası olan Mahmood Tea, Türkiye’de özellikle Seylan çayı kategorisinde lider konumda.

Mahmood rice marka hikayesi ve ürün çeşitleri

Mahmood Rice, Altunkaya Grubu’nun kaliteye olan bağlılığıyla Hindistan’dan özenle tedarik edilen pirinçlerin en iyisini sunan bir marka. Uzmanlaşmış üretim ve paketleme süreçleri ile Mahmood Rice, dünya genelinde lezzet, aroma ve kaliteyi bir araya getirerek; basmayı pirinç kategorisinde geniş bir kitleye hitap etmektedir. Altunkaya Grubu’nun yerli ve milli bir marka olarak oluşturduğu Mahmood Rice, güvenilirliği ve yüksek kalite standartlarıyla tüketicilerin güvenini kazanmış, mutfaklarda vazgeçilmez bir yer edinmiştir.

Altunsa marka hikayesi ve ürün çeşitleri

Altunkaya Şirketler Grubu’nun vizyoner bakış açısıyla 1996 yılında kurulan Altunsa, kısa sürede gıda sektöründe adını duyurmayı başarmış bir marka olarak öne çıkmaktadır. Türkiye’nin gururu olan Altunsa, mutfaklardan temizlik ürünlerine kadar geniş yelpazede kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır.

Altunsa, yüzlerce çalışanıyla yıllık tonlarca üretim kapasitesine sahiptir ve dünya genelinde önemli bir pazar payına sahiptir. Üretim süreçlerinde hijyen ve kaliteye verdiği önemle bilinen Altunsa, ISO 9001, ISO 22000 ve Helal sertifikaları gibi uluslararası standartlara sahiptir.

Altunsa, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, geniş ürün yelpazesiyle tüketicilerden olumlu geri dönüşler almaktadır. Gıda sektöründen kişisel bakıma, temizlik ürünlerinden atıştırmalıklara kadar uzanan ürün gamıyla Altunsa, Türkiye’de ve dünyada güvenle tercih edilen bir marka olmuştur.

Confy marka hikayesi ve ürün çeşitleri

Confy markası, Lidersan Sağlık’ın 2006 yılında yerli sermaye ile kurduğu ve hijyen sektöründe global bir başarıya imza attığı güçlü bir marka olarak dikkat çekiyor. Lidersan Sağlık, modern üretim tesisleri ve ileri teknoloji ile donatılmış ekipmanları sayesinde, dünya standartlarında hijyen ürünleri sunarak, 5 kıtada 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmekte. Türkiye’nin en büyük ihracatçıları arasında yer alarak dikkat çeken şirket, kaliteli ürünleriyle tüketicilerin beğenisini kazanmakta. Confy, geniş ürün yelpazesiyle bebek bezlerinden yetişkin bezlerine, ıslak mendillerden hijyenik pedlere kadar çeşitli hijyen ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Tüm ürünler, yüksek emicilik, cilt dostu malzemeler ve ergonomik tasarımlarıyla kullanıcılarına konfor ve güven sunmayı amaçlıyor.

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