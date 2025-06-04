Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısının ardından, ‘’Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında sağlanan %3’lük döviz dönüşüm desteği ile ilgili açıklamalar yaptı.

Alanya Ticaret Odası haftalık olağan yönetim toplantısında hizmet yoluyla ülkemize döviz kazandıran otelcilerin dönüşüm desteğinden yararlanamadığı konusuyla alakalı toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem " "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında sağlanan %3’lük döviz dönüşüm desteği ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bu desteğin firmalar üzerindeki etkilerini ve sektöre katkılarını detaylıca değerlendirdik. Ancak, hizmet yoluyla ülkemize döviz kazandıran otelcilerin bu destekten yararlanamadığını ifade ederek, bunun önündeki engellerin kaldırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdik. Her ne kadar acenteler aracılığı ile de olsa ülkemize doğrudan döviz kazandıran turizm merkezli bu mekanizmanın asıl oyun kurucularından olan otellerin bu desteğin dışında bırakılmasının gelir dağılımı açısından adaletsiz olduğunu düşünüyoruz’’ dedi.

Alanya’da 160 bin yatak var

Alanya’da otel işletmeciliğinin ülke ekonomisine katkı sunduğunun altını çizen Erdem ‘’ Sadece Alanya’mızda 160 bini aşkın turistik yatak olduğunu ve bu rakamın Antalya ve ülkemiz göz önüne alındığında milyonları bulduğunu düşünürsek otel işletmelerinin ülkemiz ekonomisine ne denli büyük katkı yaptığını da daha iyi anlamış oluruz. Ülkemiz döviz ihtiyacının karşılanmasında bunca emeği bulunan otel işletmelerinin bu desteğin dışında bırakılmasını bu manada bir haksızlık olarak da gördüğümüzü ifade etmek isteriz’’ ifadelerini kullandı.

Dövizlerinin Türk Lirasına dönüşümü hakkında bankalar arasında bazı problemlerin yaşandığını söyleyen Erdem ‘’Bazı aracı firmaların (yurtiçi acenteler) bankalara doğrudan bağlanan özel programlar kullandıkları için döviz transferi (SWIFT mesajı) açıklaması yazamaması. Kredi kullanımı nedeniyle gelen dövizin doğrudan bozulması ve bu nedenle hizmet sunan (otel) firmaya muvafakat verememesi, Yüksek ve toplu gelen döviz tutarlarının hangi hizmete ait olduğunun netleşmemesi sebebiyle muvafakat verilmek istenmemesi, bazı firmaların TCMB’nin döviz bozma açıklamasını yazabileceklerini ancak muvafakat aşamasında sorun yaşanabileceğini belirtmeleri, Tüm bu nedenlerle %3’lük dönüşüm desteğinden yararlanılması güçleşmekte ve aracı firmalar, bankalar ile hizmet sunan otelciler arasında anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Bu konuda üyelerimizi bilgilendirmeye ve ilgili makamlara çözüm önerileri sunmaya devam edeceğiz’’ dedi.