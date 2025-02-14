Kütahya Orman İşletme Müdürlüğü İşletme Müdür Yardımcısı görevini yürütmekte iken Altıntaş Orman İşletme Müdürlüğüne İşletme Müdürü olarak atanan Mustafa Levent, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Kadastro Mülkiyet Şube Müdürlüğüne atanan Sümeyra Ezgin Çapar’dan görevi devraldı.
Devir teslim törenine Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, Bölge Müdür Yardımcısı Savaş Ünle, İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Mükremin Uçarcı, Ağaçlandırma, Silvikültür Şube Müdürü Bayram Ersöz, Makine İkmal Şube Müdürü Tuncay Yakın katılım sağladı.
Kaynak: iha