İzmir’in köklü kulüplerinden Altınordu, hafta sonu oynanan lig maçında Fethiyespor’a mağlup olarak 2025 yılının ilk yenilgisini aldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, hafta sonu oynanan 25. hafta mücadelesinde Fethiyespor’la deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibine 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Altınordu, Aralık 2024’te oynadığı İskenderunspor maçından sonra ilk yenilgisini aldı. Kırmızı-lacivertlilerin bu karşılaşmada yaşanan puan kaybı sonrasında lider Sarıyer ile arasındaki puan farkı 12’ye çıkarken, ikinci sıradaki Batman Petrolspor ile de fark 10 puana yükseldi. Grupta üçüncü basamakta bulunan Kastamonuspor ile de İzmir ekibinin puan farkı 3’e çıktı. Böylece Altınordu, zirveden uzaklaşarak Play-off hattından 1. Lig’e yükselmek için mücadelesini sürdürecek.

9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi

Altınordu 2025 yılında iyi bir ivme yakalayıp uzun bir süre yenilgi yüzü görmese de, bu süreçte birçok beraberliğe imza attı ve zirveyle arasındaki puan farkını 12’ye kadar yükseltti. Bu süreçte Afyonspor, Kırklarelispor, 24 Erzincanspor ve Sincan Belediye Ankaraspor’u mağlup eden İzmir ekibi; Sarıyer, İnegölspor, Kepezspor, Isparta 32 Spor ve Beykoz Anadolu ile berabere kalan kırmızı-lacivertliler, 9 maçlık yenilmezlik serisine imza attı. Altınordu, hafta sonu oynanan 25. hafta mücadelesinde Fethiyespor’a deplasmanda 1-0 mağlup olarak 2025 yılındaki ilk mağlubiyetini aldı.