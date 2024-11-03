Antalya’nın İbradı ilçesi Ürünlü Mahallesi yakınlarında bulunan dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yeraltı gölü Mağarası olan Altınbeşik Mağarası yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğrayarak rekor üzerine rekor kırıyor. Mağarayı 2023 yılında 130 bin kişi ziyaret ederken bu yıl ise yılın ilk 10 ayında 180 bin ziyaretçiyi aştı. Hedef ise yılsonunda 200 bin ziyaretçi sayısını aşmak.

Turkuaz renkteki suyun üzerinde gezi botları ile Altınbeşik Mağarası’nın güzelliklerini keşfe çıkan yerli ve yabancı ziyaretçiler, Antalya’nın bu cennet köşesine hayran kalıyor.

Büyük ilgi görüyor

İbradı Belediyesi çalışanı Altınbeşik Mağarası sorumlusu Ulaş Ünlüsoy, mağaranın işletmesini İbradı Belediyesinin yürüttüğünü ve mağaranın yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından her geçen gün daha da büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altınbeşik Mağarasının Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük yeraltı gölü mağarası olduğunu ve Dünyada ise üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Ünlüsoy, “Yerli ve yabancı turistler olmak üzere burada günlük bin civarında ziyaretçi ağırlıyoruz” dedi.

“Sonbahar döneminde yabancı ziyaretçiler akın ediyor”

Mağaranın hava şartlarına göre her gün açık olduğunu ve ziyaretçi sayısının her geçen gün daha da arttığını söyleyen Ünlüsoy, “Sonbahar döneminde özellikle akın akın yabancı ziyaretçiler geliyor. Yabancı ziyaretçilerimizde büyük artış oldu. Turizm şirketleri tarafından turlar düzenleniyor. Şu anda günde ortalama bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Yabancı ziyaretçilerimizden özellikle Alman, İngiliz, Rus ve Polonyalı turistler tarafından yoğun rağbet görüyor. İnsanlar her yerden akın akın geliyor. Buda günlük bin kişi ziyaretçi sayısına tekamül ediyor. Mağaramıza halen akın akın ziyaretçi geliyor” diye konuştu.

“Yıl sonu 200 bin ziyaretçiyi aşacağız”

Hedeflerine her geçen yıl yaklaştıklarını anlatan Ünlüsoy, “Bu yılki hedefimiz 200 bin ziyaretçiye ulaşmaktı. Nitekim de yıl sonu hedefimize ulaşacağız. İlk kez 200 bin bandını geçmiş olacağız ve bugüne kadar görülmemiş rekoru yakalamış olacağız. Mağaranın işletmesini 2021 yılından itibaren İbradı Belediyesi tarafından işletilmektedir. Gelen yerli ve yabancı misafirlerimize en iyi hizmeti vermek için çabalıyoruz. Burada en iyi botlarla düzenli şekilde kaliteli hizmet vermeye çalışıyoruz. Rehber arkadaşlarımız mağaranın içini ve dışını bölgenin tamamını anlatarak 15-20 dakikalık tur yapıyoruz. Her yıl mağaraya gelen ziyaretçi sayımızı arttırıyoruz. Turistler Altınbeşik Mağarasının ambiyansına hayran kalıyorlar. Özellikle mağaranın içerisinin yazın ve kışın 17 derece sıcaklığı olması da onlar için çok daha ilginç oluyor" dedi.

“İlk kez bu yıl rekor üzerine rekor kırıyor”

2024 yılında ilk 10 ayın sonunda ise şu ana kadar 180 bin den fazla ziyaretçi ağırladıklarını dikkat çeken Ünlüsoy, "Altınbeşik Mağarası 2004 yılından itibaren turizme açık. Geçtiğimiz yıl bir yılda 130 bin ziyaretçi ağırlamıştık. Geçtiğimiz yıl ağırlamış olduğumuz ziyaretçi sayısına Temmuz ayında ulaştık. Şu an ilk 10 ayda 180 bin ziyaretçi ile rekor üzerine rekor kırıyoruz. Mağara turizme açıldığından bu yana ilk kez bu sayılara ulaştık” diye konuştu.

“Ülkemizin her yeri bir başka güzel”

Aslen Aydın ilinden olan ve Aydın ilinden Almanya’ya bebek iken giden Mehmet Onay Almanya’da yaşadığını ve yılda 2 kez Türkiye’ye geldiğini söyledi. Çok küçük yaşta Almanya’ya gittiklerini anlatan Onay, “Almanya’da yaşıyorum. Almanya’dan iş arkadaşım ile birlikte Antalya’ya tatile geldim. Daha önce Temmuz -Ağustos ayında kendi memleketim olan Aydın’a geldim. Bu yıl kültür elçisi olarak iş arkadaşımı ile birlikte ikinci kez ülkeme geldim. Kendi ülkemi arkadaşıma daha iyi tanıtmak için arkadaşım ile birlikte Altınbeşik mağarasına geldik. Arkadaşım da mağarayı çok beğendi. Arkadaşımda kültürel gezileri çok seviyor. Mağaranın içerisi gerçekten süper. Sadece su seviyesi şu an biraz düşmüş. İçerisinin ışıklandırılması, görünümü harika. Botları kullanan arkadaşlar tam bir profesyonel, içerisinin tanıtımını harika yapıyorlar. Ayrıca resim çekmemizde her türlü yardımı sağlıyorlar. Bizim ülkemizin her yeri bir cennet. Fethiye, Saklıkent, Kapadokya, Didim, Kuşadası gibi tarihi yerlerimiz çok güzel. Kendim yurt dışında birçok ülkeleri gezdim. Ama bizim Ülkemiz tarihi ile kültürü ile daha mükemmel. Ben Almanya’ya gittiğimde bebektim. Şimdi 55 yaşındayım ve 55 yıldır Almanya’dayım. Yükseklik korkum olduğu için her sene aracımla ülkeme geliyorum" ifadelerini kullandı.

“Bir gelen bir daha geliyor”

Almanya’dan bu yıl Türkiye’ye ikinci kez gelerek, tekrar ikinci kez Altınbeşik Mağarasını Alman bayan arkadaşı Ruth Beucke (69) ile birlikte gezmeye gelen Alman Jurgen Hubl (69), Türkiye’ye her yıl mutlaka geliyorum. Bazen yılda 2 kez geliyorum. Bu yıl nisan ayında geldiğimde Altınbeşik mağarasına gelmiştim. İlk gelişimdeki hayranlığımı anlatamam. Burayı göstermek için ikinci gelişimde ise arkadaşlarımı getirdim. Arkadaşlarımda mağarayı çok beğendiler ve hayran kaldılar. Bu muhteşem mağaraya yeniden gelip görmek beni çok mutlu etti” diye konuştu.