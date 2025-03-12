61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden üç ödülle dönen ‘Gülizar’ filmi uluslararası festival yolculuğuna devam ediyor. Film İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşecek Impacte Katalonya İnsan Hakları Film Festivali seçkisinde yer alırken, Amerika prömiyerini 49. Cleveland Uluslararası Film Festivali’nde yapacak.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nden üç ödülle dönen, yönetmenliğini Belkıs Bayrak’ın yaptığı Türkiye-Kosova ortak yapımı ‘Gülizar’ filmi 24 Mart - 13 Nisan tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde gerçekleşecek Impacte Katalonya İnsan Hakları Film Festivali’ne katılacak. Ardından, 27 Mart - 5 Nisan tarihleri arasında 49. Cleveland Uluslararası Film Festivali’nde Amerika prömiyerini gerçekleştirecek.

‘Gülizar’ dünya festivallerinde

Dünya prömiyerini Toronto Film Festivali’nde, Avrupa prömiyerini San Sebastian Film Festivali’nde "New Directors" bölümünde yapan, Altın Portakal’da; En İyi Sanat Yönetmeni, Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü, Cahide Sonku Ödülü’ne layık görülen ve ‘Cineuropa 2024’ün en iyileri listesinde yer alan ‘Gülizar’ filminin yönetmeni Belkıs Bayrak, "Biz evleniyoruz ama aslında evlendikten sonra her şeyi inşa ediyoruz. Evlenirken arabaya ‘mutluyuz’ yazıyoruz ama aslında tam olarak nasıl bir şey yaşayacağımızı bilmeden bir beklentiyle yola çıkıyoruz. Burada da öncelikle bir evlilik, sonra resmi nikah; iki kere o sürece şahit oluyoruz ama kurulan o toplumsal bağa rağmen içerde biz hâlâ çok sallantılı olan bir ilişki görüyoruz. Karakterin, evleneceği gece o yokuşu çıkmasıyla aslında ilk defa sahici olarak içindeki ateşin, onu gece gündüz sürekli huzursuz eden şeyin büyüklüğünü fark ettiğini görüyoruz" dedi.

Sinemanın seçkin örnekleri seyircilerle buluşmaya devam edecek

Öte yandan, Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Türk ve dünya sinemasının seçkin örneklerini seyirciyle buluşturmaya devam edecek. Bu sene 62.’si gerçekleştirilecek festivalde Antalyalılar ve festival seyircileri bu bir hafta boyunca beyazperdenin büyüsüne eşlik ederken hayranı oldukları sinemacılarla söyleşme imkanı bulacak. Antalya Film Forum kapsamında film profesyonelleri fikir alışverişinde bulunarak projelerini geliştirirken dünyanın dört bir yanından festivale gelen sinemacılar da Türk sinemasını yakından tanıyabilecek.