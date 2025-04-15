Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yarın oynanacak erteleme maçında İskenderunspor’a mağlup olması durumunda 3. Lig’e düşecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, sezonun en kritik maçına Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda çıkmaya hazırlanıyor. Afyonspor’un ligden çekilmesi nedeniyle aldığı 3 puan dışında son 5 karşılaşmasını kaybeden siyah-beyazlılar, yarın saat 15.00’te iç sahada oynanacak erteleme maçında İskenderunspor’la karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, Play-Off hattının son basamağında bulunan 6. sıradaki İskenderunspor’a yenilmesi halinde bitime 3 hafta kala resmen küme düşecek. Teknik Direktör Gökhan Karaaslan ve öğrencileri, İskenderunspor maçını kazansa dahi kalan 3 maçta hata yapmayıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Altay’ın 21 puanı bulunuyor

Ligde küme düşmenin eşiğine gelen Altay, 21 puanla 17. basamakta bulunuyor. Düşme hattının 1 basamak üstü olan 15. sıradaki Kepezspor ise 31 puanı bulunuyor. Durum böyle olunca İzmir temsilcisinin kümede kalma barajıyla arasında 10 puanlık bir fark bulunuyor. Altay, kalan 4 maçını kazanıp 12 puan toplasa bile, Kepezspor’a 3 karşılaşmada 1 galibiyet alması yetecek. Bir diğer en büyük düşme adaylarından birisi olan 16. sıradaki 23 puanlı Karaköprü Belediyespor da İzmir ekibi gibi ligde kalma mücadelesi veriyor.