Almanya'nın başkenti Berlin'de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Savunma Sanayii Akademisi tarafından düzenlenen 'Milli Yetkinlik Hamlesi' doğrultusunda Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları Global etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Türkiye'nin savunma sanayisinin önde gelen temsilcileri Almanya'da eğitim gören mühendis adaylarına sektör hakkında bilgi vererek, Türkiye'nin savunma sanayisine katkı sağlamaya çağırdı.

Almanya'nın başkenti Berlin, Türkiye'nin Savunma sanayisinin bel kemiğini oluşturan kurum ve kuruluşlar ile ülkede eğitim gören Türk gençlerinin buluşmasına ev sahipliği yaptı. Berlin'de bir otelde düzenlenen 'Milli Yetkinlik Hamlesi' buluşmasına Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Hakan Karataş ve aralarında ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN gibi Türk savunma sanayiinin önde gelen kurumlarının temsilcileri ile Almanya'nın çeşitli kentlerinde öğrenim gören Türk öğrenciler katıldı.

Etkinliğin ilk bölümünde Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Karataş, 'Milli Yetkinlik Hamlesi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karataş, öğrenim hayatında edinilen bilgilerin sektör çalışmaları için temel olabileceğini ancak asıl deneyim ve becerilerin sanayide bizzat çalışarak ve deneyimleyerek elde edilebileceğine vurgu yaptı. Karataş, 'Artık teknisyenlik beceriden operatörlüğe dönüyor, bizim de amacımız bir iki seviyeyi eğitim olarak vermek. Devamını mümkün olduğu kadar mühendise de teknisyene de deneyim kazandırmakla ilgili bir mimariden bahsediyoruz, Böyle bir yol haritamız var, bunlarla ilgili liselerde program başlattık, üniversitelerde yapıyoruz. Yakında 'Teknisyen Yetkinlik Gelişim Mükemmeliyet Merkezleri' yapacağız. Çünkü mümkün olduğu kadar deneyim olması lazım' diye konuştu.

Çeşitli sunumlar yapıldı

'Milli Yetkinlik Hamlesi' adı altında yapılan faaliyetlerin tanıtıldığı videonun da izletildiği etkinlikte ayrıca Savunma Sanayiinde Girişimcilik ve İnovasyon, Savunma Sanayiinde Mühendis Olmak, Savunma Sanayiinde Kariyer Fırsatları başlıklarında da sunumlar yapıldı.

Almanya'da doğmuş ve eğitim görmüş mühendisler ile yurtdışı tecrübesine sahip yöneticilerin deneyimlerini aktardığı oturumlarda ise Türkiye ile Avrupa arasındaki sektör ilişkisi, Türkiye'deki kurumların sunduğu fırsatlar başlıklarında da bilgi aktarımı yapıldı.

Savunma sanayii başta olmak üzere kritik teknolojiler alanında çalışan uzmanlar ile Türk yetkilileri bir araya getiren buluşmada, bilgi paylaşımları ve sektörel dönüşüm süreçleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Etkinlik kapsamında katılımcılar, güncel teknolojik gelişmeler, yetkinlik artırımı, uluslararası işbirlikleri ve Türkiye'nin savunma sanayii vizyonu üzerine fikir sahibi oldu.

Türk savunma sanayisinin önde gelen kurumlarının temsilcileri, toplantılar sırasında özellikle yurt dışında yaşayan Türk mühendislerin anavatanlarındaki savunma programlarına katılımının büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Sektör temsilcileri Almanya'daki gençleri Türk savunma sanayisine katkı sunmaya çağırdı.

Almanya'daki bir sonraki durak Hamburg

'Milli Yetkinlik Hamlesi' kapsamında düzenlenen Teknoloji ve Yetkinlik Buluşmaları serisinin Almanya'daki ikinci buluşma adresi ise Hamburg olacak. Yarın gerçekleştirilecek buluşmada yurt dışında görev yapan Türk mühendisler ve sektör temsilcileri ile Türkiye'nin savunma alanındaki önemli kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.