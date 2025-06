Türkiye’nin önde gelen moda ve yaşam dergileri ALL, Haziran sayısında Simge’yi, ALL MAN ise Berkay’ı kapağına taşıyor; her iki sanatçı da samimi röportajlarıyla dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin en çok satan alışveriş ve moda dergisi ALL, Haziran sayısında pop müziğin sevilen ismi Simge’yi kapağına konuk ediyor.

20 Haziran Cuma günü yeni şarkısı “Mucize” ile müzikseverlerle buluşacak olan Simge, Genel Yayın Yönetmeni Salih Devrim’e verdiği röportajda hayat felsefesini ve müzik yolculuğunu anlattı.

Erkek moda ve yaşam tarzı dergisi ALL MAN ise sahnelerin efsanevi ismi Berkay ile okuyucularını selamlıyor.

SİMGE: “GERÇEK SİMGE OLARAK VARIM”

Simge, röportajında kontrollü bir şekilde akışa teslim olduğunu vurgulayarak, “Teslim olurken bile bilinçli kalmak benim için kontrol demek. Geçmişe baktığımda kendimi daha farkında ve huzurlu hissediyorum” dedi.

Dijital dünyanın “persona” yaratma baskısına karşı doğal kalmayı tercih ettiğini belirten sanatçı, “Sosyal medyada da sahnede de aynı kişiyim. Samimiyet her zaman önde” diye konuştu. İnsanları yargılamadan tanımayı seçtiğini ifade eden Simge, karmaya ve kelimelerin enerjisine inandığını, bu yüzden pozitif bir dil kullanmaya özen gösterdiğini ekledi.

BERKAY: “MÜZİKTE EMEK HİÇE SAYILIYOR”

Berkay ise müzik sektöründeki değişimlere dikkat çekti. Yapay zekâ ve kolay üretimlerin gerçek emeği gölgelediğini savunan sanatçı, “Müzikal açıdan eskisi gibi iyi müzisyenler yetişmiyor. Toplumda umutsuzluk hâkim, ama umut her zaman gerekli” dedi.

Ailesinin kendisi için en büyük liman olduğunu belirten Berkay, single trendine rağmen albüm beklentisi olan kitlesi için iki yılda bir albüm yaptığını açıkladı.

Dünya starı çıkaramama konusuna değinen sanatçı, “Batı’da sanatçılar küçük yaşta çok yönlü yetişiyor. Bizde ise zaman ve alan kısıtlı” yorumunda bulundu. Sektördeki ikiyüzlü davranışlara karşı temkinli olduğunu vurgulayan Berkay, “Kendime ait bir dünyam var, içindeki insanlarla mutluyum” dedi.

ALL ve ALL MAN’in Haziran sayıları, Simge ve Berkay’ın samimi röportajlarının yanı sıra moda ve yaşam trendleriyle raflardaki yerini aldı.