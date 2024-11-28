Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademisyeni olan ve Türkoloji çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Kurulu Asli Üyesi seçildi.

ALKÜ Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Türkolog Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, 13 Kasım tarihli yönetim kurulu kararı ile Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Prof. Dr. Aydemir’i tebrik ederek, bundan sonra ALKÜ’nün Türkoloji

alanındaki başarısının bir göstergesi olan bu görevlendirmeden güç alarak daha büyük başarılara imza atılması için desteğinin devam edeceğini belirtti.

Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir kimdir?

Prof. Dr. Aydemir, "Televizyon Reklamlarının Dili, Lübnan Türk Ağızları, Öz Dilbilim Kültür ve Düşünce Sistemi Paradigması" adlı bilimsel kitapları, makale ve bildiri türlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarıyla tanınıyor. Prof. Dr. Aydemir’e bu başarılı çalışmaları sonucu 2015 yılında Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından “Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”, 2020 yılında merkezi Almanya’da bulunan Türklerin Dünyası Enstitüsü tarafından “Türk Dili ve Kültürüne Hizmet Ödülü ile Yayın Ödülü” ve 2021 yılında Komrat Devlet Üniversitesi Yönetim Kurulu kararı ile “Dil, Kültür ve Edebiyat Ödülü” verildi.