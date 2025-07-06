Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nemutlu Samur, Parkinson hastalığının erken evresinde bağırsak ve beyin arasındaki ilişkiyi incelemeye yönelik geliştirdiği çalışma kapsamında, Oxford Üniversitesine bağlı Radcliffe Tıp Bölümü’ne araştırma ziyareti gerçekleştirdi.

ALKÜ Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nemutlu Samur, Oxford Üniversitesine bağlı Radcliffe Tıp Bölümü’nde yer alan "Mikroakışkan Nörolojik Modeller" araştırma grubunu ziyaret etti. Sinir sistemi hastalıklarını laboratuvar ortamında taklit edebilen mikroakışkan çip sistemleri üzerine çalışmalar yürüten grup lideri Dr. Paul Holloway ile çalışan Dr. Öğr. Üyesi Nemutlu Samur, Parkinson hastalığının erken evresinde bağırsak ve beyin arasındaki ilişkiyi inceleyen bir model geliştirebilmek için çalıştı. Dr. Nemutlu Samur, Oxford’daki nisan ve mayıs aylarındaki araştırma ziyareti sırasında bağırsak ve beyin hücrelerini bir çip üzerinde bir araya getiren özel bir sistemle ilk pilot deneylerini gerçekleştirme fırsatı buldu. Ziyaret, aynı zamanda ALKÜ adına uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak kaydedildi.

Mikroakışkan sistemlerle parkinson hastalığının başlangıç mekanizmaları laboratuvarda inceleniyor

Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nemutlu Samur, çalışmanın Parkinson hastalığının erken evresine ilişkin biyolojik süreçlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayabileceğini ve bu doğrultuda gelecekteki tanı veya tedavi yaklaşımlarına ışık tutabilecek materyaller elde edilebileceğini belirtti. Samur, günümüzde yapılan araştırmaların Parkinson hastalığının yalnızca beyinde başlayan bir hastalık olmadığını söyleyerek "Yapılan araştırmalar hastalığın ilk belirtilerinin bağırsakta ortaya çıktığını ortaya koymaktadır. Hatta hastalığın, elde titreme gibi motor belirtilerden 10-15 yıl önce, çeşitli sindirim sorunlarıyla kendini göstermeye başladığı düşünülmektedir. Yani hastalık beyin yerine bağırsakta sessizce başlayıp zamanla sinir yollarını takip ederek beyne ulaşıyor olabilir. "Bağırsak-beyin aksı" olarak adlandırılan bu bağlantı, hastalığın tanısı ve tedavisi açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle araştırmalar artık sadece beynin değil, sindirim sisteminin de detaylı bir şekilde incelenmesini gerektiriyor. Bağırsak-beyin hattını daha iyi anlamaya yönelik araştırmalar, Parkinson’un çok daha erken dönemde teşhis edilmesini sağlayabilir ve yeni ilaçların geliştirilmesine kapı aralayabilir." dedi. Dr. Nemutlu Samur, mikroakışkan modelleri ileride ALKÜ bünyesindeki laboratuvarda kurarak benzer deneyleri üniversite bünyesinde de sürdürebilmeyi hedeflediğini belirtti.