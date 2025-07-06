Batman’da aile içinde çıkan tartışmada damat kayınvalidesini bıçakla yaralarken, kayınbiraderi ise eniştesini öldürdü.

Edinilen bilgilere göre, olay dün gece Batman merkez Kısmet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Burhan G. ile kayınvalidesi Süheyla G. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burhan G., elindeki kesici aletle kayınvalidesini kolundan yaraladı. Olaydan kısa süre sonra Burhan G., kayınbiraderi ile karşılaştı. Aralarında çıkan arbedede Burhan G., kayınbiraderi tarafından öldürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan kayınvalide Süheyla G., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Damat Burhan G.’nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.