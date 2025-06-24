Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) sosyal sorumluluk projesi kapsamında Alanya Kızılcaşehir İlkokuluna çocuk ve veli kütüphanesi ile çalışma alanı kuruldu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, (ALKÜ) akademisyenleri ve öğrencileri tarafından yapılan sosyal sorumluluk projelerine bir yenisi daha eklendi. ALKÜ Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2. Sınıf öğrencileri Topluma Hizmet Dersi uygulamaları kapsamında Prof. Dr. Serdar Bulut danışmanlığında Alanya Kızılcaşehir İlkokuluna kütüphane ve çalışma alanı kurdular. "Köy Okulları Kitapla Buluşsun" sloganıyla yola çakan ekip, Kızılcaşehir mahallesindeki İlkokulda öğrencilerle buluştular. Öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan ekip kütüphane ve çalışma alanını kurdular. Bu kapsamda ALKÜ tarafından 3 masaüstü bilgisayar da öğrencilerin kullanması için okula hediye edildi. Kampanyaya Alanya Belediyesi, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ALKÜ ALTSO Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, ALKÜ Tiyatro Topluluğu ve Mavi Kelebekler Çocuk Hakları Topluluğu ile gönüllüler önemli destekler verdi.

Prof. Dr. Bulut: "ALKÜ, bölgeye ışık yaymaya devam edecek"

Kampanyanın danışmanlığını yapan Prof. Dr. Serdar Bulut, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan önderliğinde köy okullarına kütüphane ve çalışma alanı kurma projelerinin başarılı şekilde devam ettiğini söyledi. Bulut, "Bu kapsamda kütüphane kurduğumuz köy okullarından birisi olan Kızılcaşehir İlkokulu, birleştirilmiş sınıflı bir köy okulu. Tüm çocuklar hem becerikli hem de birbirleriyle iletişimleri çok güçlü. Onların merkezdeki okullarla fırsat eşitliği noktasında yaşayabilecekleri tüm dezavantajları en aza indirmek için ALKÜ olarak projelerimiz devam edecek. Bu tarz projelerle birlikte geleceğin toplumsal sorumluluk sahibi sınıf öğretmenlerini de yetiştirmek istiyoruz " dedi.