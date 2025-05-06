Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Stuttgart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alexander Brem arasında Erasmus alanında yeni protokol imzalanırken Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden Ingvild Aune ile gelecekte yapılacak iş birlikleri görüşüldü.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) dünyanın birçok üniversitesiyle iş birlikleri yaparak öğrencilerin geleceğine katkılar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda daha önce ALKÜ’ye gelerek incelemelerde bulanan Stuttgart Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alexander Brem ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik bölümü akademisyenlerinden Ingvild Aune, Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı ziyaret etti. Prof. Dr. Alexander Brem ALKÜ ile teknoloji ve mühendislik alanında Akademik İş birliği Protokolü (MoU: Memorandum of Understanding) ve Erasmus Anlaşması kapsamında Mühendislik Fakültesi’nde 4 bölüm ile anlaşma imzalandı. Prof. Dr. Alexander Brem, Erasmus alanında da iş birliği yapmaya hazır olduklarını belirterek gelecekte yapılacak iş birliklerinin iki ülke ve kuruma hayırlı olmasını diledi. Ingvild Aune ise iki üniversite arasında özellikle sağlık, turizm alanında yapılacak iş birliklerinin iki kuruma da büyük fayda sağlayacağını belirtti. Ingvild Aune Erasmus alanında da Norveç ile ikinci Erasmus anlaşmasını yapmaya hazır olduklarını belirtti. Rektör Türkdoğan yapılacak anlaşmaların hayırlı olmasını dilerken hazırlıkların başladığı müjdesini de verdi. Ziyaretin devamında Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile hemşirelik bölümünü kapsayan ikinci Erasmus Anlaşması masaya yatırıldı. Ziyarette, ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Doç. Dr. Figen Alp Yılmaz, Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gülsoy, Arş. Gör. Dr. Fatma Özlem Üner ve Erasmus Koordinatörlüğü’nden Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak da yer aldı.

İmza protokolüne ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, ALKÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Koçancı, Genel Koordinatör Yardımcısı ve Erasmus Koordinatörü Öğr. Gör. Gülsiye Bıçak, Proje ve İkili İşbirlikleri Koordinatörü Doç. Dr. Gülru Bayraktar ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Koray Kaya katıldı.