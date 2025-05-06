Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); Türkiye’nin ilk kamuda performans sözleşmeli Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle 613 proje arasından sıyrıldı, enerji verimliliğinde Türkiye 3’üncüsü oldu.

ALKÜ, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali (GES) projesi ile Kamu Kategorisi’nde Türkiye 3’üncüsü oldu. Toplam 613 proje arasından sıyrılarak ilk 33’e girmeyi başaran ve 3’üncülük ödülüne layık görülen proje ile ALKÜ, ödül alan tek üniversite oldu. Ankara’da gerçekleşen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katıldığı 10. Verimlilik Proje Ödülleri Töreni’ninde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Öğr. Gör. Leyla Akbulut ve Enerji Yöneticisi Makine Mühendisi Yunus Emre Özkan da yer aldı.

Rektör Türkdoğan: "Ödül alan tek üniversiteyiz"

Ödülü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan alan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, ALKÜ’nün önemli bir başarıya imza atmasından dolayı gurur duyduğunu belirterek "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından düzenlenen 10. Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında, Kestel Yerleşkesi Güneş Enerji Santrali Projemiz ile kamu kategorisinde Türkiye üçüncüsü olmanın mutluluğunu ve kıvancını taşıyoruz. Ayrıca ödül alan tek üniversiteyiz ve bu başarı; vizyoner bir bakış açısının, takım ruhunun, çevresel sorumluluğun ve gelecek nesillere karşı duyduğumuz vefa borcunun bir yansımasıdır. ALKÜ olarak hem bilim üretmeyi hem de ürettiğimiz bilimi topluma ve çevreye faydaya dönüştürmeyi görev biliyoruz. Bugün aldığımız bu ödül, bize şunu bir kez daha gösteriyor: Eğer bir kurum, bilimle ve çevreyle dost bir anlayışı benimserse üretkenlik, tasarruf ve sürdürülebilirlik el ele verir. Bu vesileyle desteklerini esirgemeyen Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır’a, Enerji Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü ekibinden Öğr. Gör. Leyla Akbulut, Yunus Emre Özkan, Adem Akbulut, Kamil Sünger, Zeliha Kocaman, Deniz Tüzün’e ve ülkemizin her alanda daha güçlü, daha verimli yarınlara ulaşması için çaba gösteren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Ülkemizin "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna yakışır adımlar atmaya, bilimle güçlenen sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

ALKÜ’de GES projesi

Kamuda Performans Sözleşmesi modeli ile hayata geçirilen ilk üniversite GES projesi olma özelliği taşıyan çalışma; enerji maliyetlerini yüzde 100 oranında azaltmayı, yılda 1207 ton karbon salınımını engellemeyi, enerji bağımsızlığını sağlamayı ve üretilen fazla enerjinin satışından elde edilecek gelirle bütçeye katkı sunmayı hedefledi. Proje kapsamında, ALKÜ’nün kampüs çatıları ve otopark alanlarında toplam 1.7 MW kapasiteli santral kurulmuş olup 6 Mart 2024 itibarıyla enerji üretimine başlanmıştı. Proje sonucunda yalnızca enerji giderleri tamamen sıfırlanmakla kalmamış, 2024 yılı içinde 629.020,8 TL’lik ek gelir elde edilmiş, toplamda ise 9.537.515,63 TL’lik bir ekonomik kazanç sağlanmıştır. Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yılda 1207 ton karbon salınımı engellenmiş, ALKÜ bu süreçte ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini de almaya hak kazanmıştır. Ayrıca bu başarılı proje, ALKÜ’yü GreenMetric sıralamasında genç üniversiteler arasında ikinci sıraya taşımıştır.