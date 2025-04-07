Eskişehir’de 0,30 promil alkollü sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 26 DR 235 plakalı otomobil önce refüjün banketine, daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Bursa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 DR 235 plakalı sedan otomobilin sürücüsü Ü.Ö. direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Savrulan araç önce refüjün banketine, daha sonra da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Yaralanan sürücüye yapılan alkol testinde, Ü.Ö.’nün 0,30 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.