Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpmasıyla 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 araç hurdaya dönerken, 2 kişi yaralandı. 186 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyir halindeki Mustafa Ö’nün kullandığı 07 BZR 299 plakalı hafif ticari araç, Sorgun Üst Kavşağı’na geldiğinde kırmızı ışıkta bekleyen Mustafa S.’nin kullandığı 07 BYV 754 plakalı Fiat marka kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 07 BYV 754 plakalı araç, yine kırmızı ışıkta bekleyen Selahattin D.’nin kullandığı 07 BKN 837 plakalı otomobile, 07 BYV 754 plakalı otomobil de önünde bulunan Ramazan S.’nin kullandığı 07 LGY 04 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa S. ve aynı araçta bulunan Gizem A. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından Şelale Polis Karakoluna götürülen hafif ticari araç sürücüsü Mustafa Ö.’nün 186 promil alkollü olduğu belirlendi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince alkollü sürücüye 9 bin 268 TL para cezası uygulanarak, sürücü belgesine 6 aylığına el konuldu.