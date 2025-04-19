Çanakkkale’de 2025 Uluslararası Kooperatif Yılı kapsamında düzenlenen panelde, kooperatifçiliğin tarım ve kırsal kalkınmadaki rolü ile gelecek vizyonu konu başlıkları incelendi.

Birleşmiş Milletler 2025 yılını Uluslararası Kooperatifler Yılı ilan etti. Bu yılın değerlendirilme etkinlikleri çerçevesinde Biga ilçesinde panel düzenlendi. Panelde kooperatifçiliğin tarım ve kırsal kalkınmadaki rolü ile gelecek vizyonu konuları konuşuldu.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Kooperatifler, küçük üreticinin sesi, emeğinin değer bulduğu ve toprağın bereketinin adil paylaşıldığı yapılardır. Bu başarı, Çanakkale’nin birlik ruhunun ve üretim azminin sonucudur. İlde 309 Tarımsal Kalkınma, 32 Sulama, 28 Su Ürünleri ve 5 Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatif aktif olarak çalışıyor. Sorunların çözümü için kooperatifler vazgeçilmezdir. Ya bu modeli doğru kullanacağız ya da çaresizce şikayet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Biga’nın tarım potansiyeline ve kooperatifçilik vizyonuna güvendiklerini vurgulayan Demirhan, "İlçemize daha sık ve kapsamlı ziyaretler yapacağız. Tarım teşkilatı olarak desteğimiz artarak devam edecek. 2025, Türkiye ve Çanakkale’de kooperatifçilik adına güçlü adımların atılacağı bir yıl olacak. Birlikte üretip, umutları büyütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Panele, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, teknik personel ve kooperatifçilik programı öğrencileri katıldı.