Antalya’nın Manavgat ilçesinde muz yüklü kamyonla otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerasına an be an yansıdı

Kaza Karaöz Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Demirciler Mahallesi istikametine seyir halindeki Süleyman Ö.’nün kullandığı 33 LN 202 plakalı muz yüklü kamyon, Karaöz girişinde Ali Y.’nin kullandığı 07 LSY 16 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle devrilen 33 LN 202 plakalı kamyon sürücüsü Süleyman Ö. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Şevket K. yaralandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, Ali Y.’nin kullandığı 07 LSY 16 plakalı otomobilin marketten alışveriş yaptıktan sonra dikkatsiz bir şekilde Karaöz istikametine döndüğü, kamyonun ise aşırı süratli olması nedeniyle duramadığı görüldü. Muz yüklü kamyonun yola çıkan araca çarpmamak için manevra yaptığı ancak kurtaramayarak önce otomobile çarptığı ardından da kontrolü kaybederek yol kenarına devrildiği görüldü. Kazanın ardından devrilen kamyondan yola saçılan muzlar olay yerine gelen bir başka kamyona aktarıldı.