ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı’ndan kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motoru alev aldı. Uçaktaki 282 yolcu acil durum kaydırakları ile tahliye edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

ABD’nin Florida eyaletindeki Orlando Uluslararası Havalimanı’nda korku dolu anlar yaşandı. Kalkışa hazırlanan bir yolcu uçağının motorunun alev alması sonucu uçaktakiler tahliye edildi. ABD Federal Havacılık İdaresi’nden edinilen bilgilere göre, olay Delta Havayolları’na ait Airbus 330 tipi bir uçağın Georgia eyaletindeki Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere kapıdan ayrılmasının ardından meydana geldi. İçinde 282 yolcu bulunan uçağın 2 motorundan biri henüz kesin bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Uçaktaki yolcular acil durum kaydırakları ile tahliye edilirken, yaşanan panik anları amatör kameralara yansıdı. İtfaiye ekiplerinin çok geçmeden yangına müdahale etmesiyle alevlerin söndürüldüğü bildirildi. 282 yolcu ve 12 mürettebattan ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Delta Havayolları’ndan yapılan açıklamada tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Atlanta’ya götürüleceği bildirildi.

Ardı ardına kazalar yaşanmıştı

ABD, son dönemlerde ardı ardına yaşanan havacılık kazaları ile gündeme gelmişti. 29 Ocak’ta Bombardier CRJ700 tipi bir yolcu uçağının iniş için alçaldığı sırada US Army Black Hawk (H-60) tipi bir askeri helikopterle çarpışarak Washington D.C yakınlarında Potomac Nehri’ne düşmesi sonucu 67 kişi hayatını kaybetmişti. 1 Şubat’ta ise ambulans uçağın Philadelphia’daki bir alışveriş merkezi yakınına düşmesi sonucu 7 kişi ölmüştü. 17 Şubat’ta da ABD merkezli Delta Havayolları’na ait bir yolcu uçağının Kanada’nın Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında ters dönmesi nedeniyle 18 kişi yaralanmıştı. Son olarak 11 Nisan’da bir helikopter New York kentindeki Hudson Nehri’ne düşmüş, helikopterde bulunan 6 kişinin tamamı hayatını kaybetmişti.