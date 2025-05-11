Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Alınca Mahallesi’nde düzenlenen Hıdrellez Şenliği’ne katıldı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ataç, "Buraya her geldiğimde bana gösterdiğiniz sıcak karşılama beni çok mutlu ediyor" dedi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kırsal mahallelerde düzenlenen şenliklerde vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ve Alınca Mahalle Meclisi tarafından düzenlenen Hıdrellez Şenliği’ne Başkan Ataç’ın yanı sıra Alınca Mahallesi Muhtarı İsmail Kesikbaş, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, Tepebaşı Belediyesi Meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Mahalle sakinleri olarak etkinliğimizin geleneksel hale gelmesini diliyoruz"

Tepebaşı Belediyesi temizlik emekçilerinden kurulu Eko Şov Ritim Grubu’nun konseri ve Alınca Mahallesi büyüklerinin Anneler Günü’nün kutlanması ile başlayan şenlikte bir konuşma yapan Muhtar Kesikbaş, "Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz şenliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Geleceğimize miras bırakmak sadece maddi anlamda olmaz. Kültürümüzü, değerlerimizi, tarihimizi de gelecek nesillere aktarmalıyız. Bu kapsamda bu şenliğimizin önemli olduğunu düşünüyoruz. Mahalle sakinleri olarak bu etkinliğimizin geleneksel hale gelmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu tür etkinliklerle kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz"

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Canan Adlım ise, "Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi olarak ‘Geleneklerimize sahip çıkıyor, değerlerimizi yaşatıyoruz’ projemiz kapsamında bu şenliği düzenleme kararı aldık. Bu tür etkinliklerle kültürümüzü ve değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz. Evinizden neşe, işinizden bereket, kalbinizden sevgi, hanenizden sağlık eksik olmasın diyor, katılım sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İnşallah hepimizin dilekleri kabul olacak ve hep birlikte iyi günlere kavuşacağız"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da, "Buraya her geldiğimde bana gösterdiğiniz sıcak karşılama beni çok mutlu ediyor. Öncelikle bugünü düzenleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler o kadar samimi ve sıcak oluyor ki insanlar özledikleri o samimiyeti ancak buralarda bulabiliyor. O açıdan Alınca’nın yeri bende bambaşkadır. Toprak, su, yeşillik, doğa, niyet denilince akla hıdrellez geliyor. İnşallah hepimizin dilekleri kabul olacak ve hep birlikte iyi günlere kavuşacağız. Bu tür kültürümüzü, değerlerimizi yaşattığımız etkinliklerin de her zaman devam etmesini temenni ediyorum. Ayrıca başta kurtarıcımız ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü dünyaya getiren Zübeyde annemizi saygı ve rahmetle anıyorum. Bütün annelerimizin de Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından şenlik yüz boyama etkinlikleri, mahallenin yöresel yemeklerinin tanıtımı, yöresel oyunlar ve aktiviteler ile devam etti.