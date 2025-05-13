Spor altyapısına verdiği desteklerin meyvesini toplayan Aliağa Belediyesi, her branşta olduğu gibi yüzmede de adından sıkça söz ettiriyor. Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü sporcusu 16 yüzücü, Rize’de düzenlenen yarışlarda 16 madalya kazandı.

Katıldıkları müsabakalarda önemli başarılara imza atan Aliağa Belediyesi AGM Spor Kulübü, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun 8-11 Mayıs tarihlerinde Rize’de düzenlediği, 10-12 Yaş UGP 1. Etap yarışlarına 16 yüzücüsüyle katıldı. Türkiye’nin farklı şehirlerinden sporcuların katıldığı yüzme müsabakalarından Aliağalı 16 yüzücü de madalya ile dönerken 11 yüzücü 18-20 Temmuz’da İzmir’de yapılacak olan 10-12 Yaş 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

2015 doğumlular arasında yarışan Alperen Öztürk, katıldığı bütün müsabakalarda SEM barajı alarak Aliağa adına bir ilki gerçekleştirdi. Eymen Beker, Derin Akalın, Hira Dağlı 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Zeynep Yaşar ve Rüzgar Batın Sezgi ise 1. Etap müsabakalarını başarıyla tamamladı.

2014 doğumlular arasında Haktan Beker, Ali Özdemir, Burak Aksoy ve Ela Akman 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Asya Kınalı ve Yaman Türközü 1. Etap müsabakalarını başarıyla tamamladı. 2013 doğumlular arasında yarışan Ahmet Melih Binali, Cafer Taha Berber ve Hasan Uyanık 2. Etap müsabakalarına katılmaya hak kazanırken Elif Erbil ise 1. Etap müsabakalarını başarıyla tamamladı.