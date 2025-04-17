İZMİR (İHA) – BilimFest Aliağa, bilim gösterileri, robotik kodlama, tasarım ve boyama, bilim deneyleri, simülasyonlar, ritim deneylerini gibi çalışmalarda oluşan 65 atölyesi ile kapılarını ziyaretçilerine açtı. Bu tür etkinliklerde öğrencilerin bilimle buluşması, farklı alanlarda kendilerini ifade etmeleri adına büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz, "Bilim, insanlık tarihinin en önemli yapı taşlarındandır. Bilimsel düşünme, genç nesilleri geleceğe hazırlamanın en etkili yollarındandır" dedi.

Ülkenin en büyük 10 bilim festivalinden biri olarak kabul edilen, BilimFest Aliağa, Avcı Ramadan Çocuk Oyun Alanı’nda kapılarını ziyaretçilerine açtı. İlçe Kaymakamlığı, Aliağa Belediyesi ve SOCAR Türkiye’nin ana paydaşlığında yürütülen festival, gerçekleştirilen geniş katılımlı açılış programıyla başladı. Festivalde, bilim gösterileri, robotik kodlama, tasarım ve boyama, bilim deneyleri, simülasyonlar, ritim deneylerini gibi çalışmalarda oluşan 65 atölye, bilim söyleşileri, Spor ve Bilim Oyunları Mobil Eğitim Tırları, Konya Bilim Merkezi ve Gaziantep Bilim Merkezi’nin etkinlikleri de yer alıyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizasyonunda, öğrenciler ve bölge halkı arasında bilime karşı farkındalık oluşturmak, bilime olan ilgiyi artırmak ve yeni kuşağı bilime özendirmek amacıyla düzenlenen Bilimfest Aliağa, 19 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Akyüz: "BilimFest Aliağa, öğrencilerimizin bilimle buluşması adına büyük bir fırsattır"

BilimFest’te yapılan bilimsel atölye ve etkinliklerin çocukların merakını artıracağını vurgulayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, "Bilim, insanlık tarihinin en önemli yapı taşlarındandır. Bilimsel düşünme, genç nesilleri geleceğe hazırlamanın en etkili yollarındandır. Bugün burada açılışını, bilimsel süreçleri deneyimlemelerini sağlayacaktır. Bu tür etkinlikler öğrencilerimizin bilimle buluşması, farklı alanlarda kendilerini ifade etmeleri adına büyük bir fırsattır" ifadelerini kullandı.

Güney: "Bilimfest’in tüm öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum"

Aliağa’da çok önemli bir etkinliği gerçekleştirmek için bir araya geldiklerini belirten ilçe Kaymakamı Zekeriya Güney, "Bilimfest Aliağa etkinliğinde çocuklarımızın projelerini göreceğiz. Gençlerimize maddi ve manevi fırsatlar tanındığında neler yapabileceklerini hep birlikte burada göreceğiz. Bu festivalin tüm öğrencilerimize faydalı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programa, Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Aliağa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Öztürk, Aliağa Belediyesi Personel Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmedali Özkurt, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler, gazi ve şehit yakınları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.