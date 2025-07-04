İzmir’in Aliağa ilçesinde Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri’nde sökümü devam eden Sloug adlı tanker gemide çıkan yangın, karadan ve denizden yapılan müdahale ile bu sabah tamamen söndürüldü.

Gemi geri dönüşüm sahasında bulunan hurdaya ayrılmış Sloug adlı tanker gemisinde dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine hem karadan hem de denizden yoğun müdahale başlatıldı. Yangınla birlikte bölge gökyüzünü kaplayan siyah dumanlarla kaplandı. Dumanlar Karaburun ilçesinden dahi görüldü. İtfaiye ekipleri ile birlikte denizden 6 yangın söndürme römorkörü yangına müdahale etti. Gece boyunca süren müdahalede yangının geminin farklı bölümlerine yayılması engellendi. Yaklaşık 16 saat süren aralıksız çalışmanın ardından alevler sabaha karşı kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.