Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 49 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde başlatılan teknik ve fiziki takip sonucu Ankara iline uyuşturucu madde taşınacağı duyumu alınması üzerine şüpheli kamyon yol kontrol noktasında durdurulmuş; söz konusu araç içerisinde çantaya gizlenmiş vaziyette 49 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda adli işlemlere başlanmıştır" denildi.