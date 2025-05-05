İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan gemi söküm bölgesinde, tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığının tespiti üzerine açıklama yapan Aliağa Belediyesi, sorumlular hakkında faaliyet durdurma dahil her türlü yaptırımın uygulanacağını açıkladı.

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi’nde, tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı, Aliağa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesi Zabıtası tarafından tespit edildi. Bölgede 15 bin ton tehlikeli atığın, vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığının öngörüldüğü belirtilirken, Aliağa Belediyesi konuyla ilgili sorumlulara cezai yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"28 Şubat 2025 tarihinde Aliağa Belediyesi’nin Yüzde 100 iştiraki olan Aliağa Belediyesi Petrol A.Ş (APAŞ) şirketi tasarrufuna geçen Aliağa Gemi Söküm Bölgesinde Belediyemiz tarafından imar kanununa, çevre ve insan sağlığına yönelik tedbirler hızla alınmaktadır. Aliağa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Aliağa Belediyesi Zabıtası tarafından bölgede yapılan ilk incelemelerde tehlikeli atıkların çevreye zarar verici şekilde depolandığı, bazı bölgelerde üzerinin toprakla kapatıldığı tespit edilmiştir. Bu şekilde bölgede 15.000 ton tehlikeli atığın vahşi depolama yöntemiyle insan ve çevre sağlığını tehlikeye sokacak şekilde etrafa saçıldığı öngörülmektedir. Belediyemizce konu ile ilgili olarak ivedilikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, Kıyı ve Tersaneler Genel Müdürlüğüne, Aliağa Liman Başkanlığına ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesine bilgilendirme ve ihbar yapılmış olup, sorumlular hakkında faaliyet durdurma dahil her türlü yaptırım uygulanacaktır."