Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında yarın Semt77 Yalovaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi 29. hafta maçında Aliağa Petkimspor, yarın 13.00’te deplasmanda Semt77 Yalovaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde İzmir ekibi, 11 galibiyet 17 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip Semt77 Yalovaspor ise 7 galibiyet 21 mağlubiyetle son basamak olan 16. sırada yer alıyor. Aliağa Petkimspor, rakibini yenerek hem alt sıralardan uzaklaşmak istiyor, hem de play-off mücadelesi için play-in’deki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

İki takım arasında sezonun ilk devresinde oynanan müsabakayı İzmir ekibi taraftarının önünde 93-65’lik skorla kazanmayı başardı.

Bu zorlu karşılaşmayı Hüseyin Çelik, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Mesut Öztürk hakem üçlüsü yönetecek.