Samsun’un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen ’Türk Gençlik Şöleni’nde sahneye çıkan ülkücü sanatçı Ali Kınık, gençlere seslenerek, "Bu milletin evlatlarını LGBT gibi sapkınlıklara kurban vermeyin, biz de vermeyeceğiz" dedi.

MHP İlçe Başkanlığı ve Ülkü Ocakları tarafından Vezirköprü Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Türk Gençlik Şöleni, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gecede ülkücü sanatçı Ali Kınık sahneye çıktı. Kınık, sevilen eserlerini alanı dolduran kalabalıkla birlikte seslendirdi.

Konserin ortasında sahneden gençlere hitap eden Kınık, "Yüce Türk milletinin her bir ferdi, yüce Türk milletinin her bir genci bizim kardeşimiz, bizim evladımızdır. Hepimizin bir dünya görüşü olabilir. Bildiğiniz gibi ben Türk milliyetçisi, ülkücü bir kardeşinizim. Yalnız biz diyoruz ki, bu milletin her evladı dünya görüşü ne olursa olsun başımızın üstünde taşımamız gereken kutsal değerlerimiz vardır sevgili kardeşlerim. Ait olduğumuz milletimiz bunlardan biridir. Bayrağımız bunlardan biridir. Vatanımız, devletimiz, şehitlerimiz, dinimiz bunlar bizim siyaset üstü değerlerimizdir sevgili kardeşlerimiz. Hangi yoldan yürürseniz yürüyün. Bu kutsal değerlerimizi lütfen başınızın üstünüzde taşıyın. Yüce Türk milletinin evlatlarına siyasetin belli bir kesimi tarafından ve sanat dünyasının neredeyse tamamı tarafından empoze edilmeye çalışılan kültürsüzlük, ahlaksızlık, inançsızlık ve LGBT gibi sapkınlıklara bu milletin çocuklarını kurban vermeyin, bizlerde kurban vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konserin sonunda vatandaşlar uzun süre alkışlarla Kınık’a eşlik etti. Türk bayrakları ve marşlarla tamamlanan gece, milli duyguların yoğun şekilde yaşandığı anlarla sona erdi.