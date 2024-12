Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Süper Lig’in ilk yarısını değerlendirdiği basın toplantısında, “Kafamdaki yansıtmak istediğim oyunun şu anda yüzdelik kısmı çok düşük. Yansıtmak istediğim oyuna ait karakterdeki oyuncular şu an bizim takımımızda bulunmuyor" dedi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza, Atilla Vehbi Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, Süper Lig’in ilk yarısını ve takımın genel performansını değerlendirdi. Sezona dair açıklamalar yapan Brezilyalı teknik direktör, takımdaki eksikliklere ve transfer zorluklarına dikkat çekti.

“İstediğim oyuncular kadroda yok”

Alex de Souza, hayalindeki futbol anlayışını sahaya yansıtamadığını ifade ederek, takımda hızlı bir oyuncu bulunmamasını örnek gösterdi. Alex, “Kafamdaki yansıtmak istediğim oyunun şu an da yüzdelik kısmı çok düşük. Bunun sebebini de şöyle açıklayabilirim; yansıtmak istediğim oyuna ait karakterdeki oyuncular şu an bizim takımımızda bulunmuyor. Örneğin, hızlı bir oyuncu söylemek istersek; takımımızda hızlı bir oyuncu yok şu an, hızlı karakterde bir oyuncu yok. Kanat oyuncularımız hızlı karakterde değiller. Son maçta sol kanatta Van de Streek oynadı ama ne hızlı bir oyuncu ne de doğal bir sol kanat. Bu, oyunumu yansıtmamı zorlaştırıyor. Sezon başında 6 numara pozisyonunda da eksiklik vardı. Bu ihtiyacı yönetime bildirdik ve Petrusenko transfer edildi. Ancak genel olarak, elimizdeki oyunculardan en iyi şekilde faydalanmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Transfer kısıtlamaları ve finansal zorluklar

Kulübün transfer yasağı ve mali sorunlarına da değinen Alex, yeni transferler yapmanın zorluğuna vurgu yaparak, şu ifadelere yer verdi:

“Kulübün finansal problemleri ve transfer yasağıyla yüzleşiyoruz. Benim istediğim oyunculardan sadece Thalisson transfer edildi. Geri kalan transferler kulüp yönetiminin kararları doğrultusunda yapıldı. Önümüzdeki süreçte mevcut oyuncularla en iyi şekilde çalışmaya devam edeceğiz.”

“Hedefim agresif ve hızlı bir takım”

Souza, ideal oyun felsefesini ise şu sözlerle anlattı:

“Hızlı top çalan, bu topları kontrollü bir şekilde oyuna sokan ve defans arkasına etkili koşular yapabilen bir takım hayal ediyorum. Agresif bir oyun tarzı benim hedefim. Ancak şu an bu idealimden oldukça uzaktayız. Bunun nedeni, elimizde bu karakterde oyuncuların bulunmaması.”

Sezona zorlu başlangıç

Ligin ilk haftalarında yaşadığı sıkıntılara değinen Alex de Souza, savunma hatalarının altını çizerek, “Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında toplam 9 gol yedik. Bu süreçte defans hattımızda ciddi sıkıntılar yaşadık. Ancak sonrasında çalışmalarımızla savunmamızı toparladık. Amacım, bireysel ve takım olarak maksimum performansı sahaya yansıtmak” diye konuştu.

“Hoca olmak daha zor”

Futbolculuk ve teknik direktörlük arasındaki farklardan bahseden Alex, teknik direktörlüğün çok daha zor olduğunu vurgulayarak, “Bunu karşılaştırmaya bile değmez, hoca olmak çok daha zor. Futbolcuyken sadece kendimden sorumluydum. Teknik direktör olarak ise 25 oyuncunun sorumluluğunu taşıyorum. Her oyuncunun mutluluğuyla, performansıyla ilgilenmek zorundayım” ifadelerini kullandı.

İstifa çağrılarına yanıt

İlk haftalarda taraftarların istifa çağrılarıyla karşılaşan Alex, “Buraya iki yıllık bir sözleşmeyle geldim. Görevimin sonuna kadar devam etmek istiyorum. Taraftarlar kaybedilen maçlarda teknik direktörü istifaya çağırabilir, bunu anlayışla karşılıyorum. Benim görevim, onları her zaman memnun etmeye çalışmak” dedi.

“Eyüpspor maçına odaklandık”

Sezonun ilk yarısında üç maçlarının kaldığını belirten Alex, odaklarının Eyüpspor maçı olduğunu söyleyerek, “Önümüzde 3 maçlık periyot var. Eyüpspor, Kocaelispor ve Trabzonspor maçları. Bu 3 maçtan alınabilecek 9 puan var. Eğer ben 9’da 0 puan alırsam, yönetim beni gönderebilir ve benim birkaç ay sonrasını düşünmemin hiçbir anlamı olmaz. Şu anda en yakın Eyüpspor’u düşünüyorum ve oraya çalışıyorum. Alanyaspor maçını hatırlayın. Devreye 1-0 geride girmiştik. Eğer o maçı çeviremeseydik, muhtemelen bugün burada oturuyor olamazdım. Bir teknik direktörün başından bunlar geçebiliyor. Bu sadece benimle ilgili değil, herhangi bir teknik direktörün geçirebileceği süreçler” şeklinde konuştu.