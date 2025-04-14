Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde çıkan yangında 3 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, İnebolu ilçesi Sökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ç., Ramazan Ç. ve Mehmet Ç.’ye ait evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören atandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İnebolu Belediyesi itfaiyesi ve İnebolu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 3 katlı ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.