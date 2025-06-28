Sakarya’nın Geyve ilçesinde orman yangınında bir vatandaş, çukurdan aldığı suyu pet şişeyle taşıyarak yangına müdahale etti.

Yangın, Geyve ilçesinde ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Orman yangınına sadece ekipler değil, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yoğun dumanla kaplanan bölgede bir vatandaşın, ormanlık alandaki çukurda biriken suyu pet şişeyle doldurup alevlere döktüğü anlar kameralara yansıdı. Elinde sadece bir pet şişe olan vatandaşın defalarca su taşıyarak yangına müdahale etmeye çalışması, dikkatlerden kaçmadı.