Aliağa Belediyesi’nin kültür ve sanat alanındaki öncü oluşumlarından Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET), ASEV yıl sonu etkinlikleri kapsamında kendi eserleri olan ‘5 dakikada ünlü’ ile sahne aldı.

Yazarlığını ve yönetmenliğini ALBET Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt’un üstlendiği oyun, Ulaş Bayam Açıkhava Tiyatrosu’nda tiyatroseverlerle buluştu. ALBET oyuncularının büyük emek ve titizlikle sahneye taşıdığı oyun; özgün dekor tasarımı, etkileyici kostümleri, çarpıcı oyunculuk performansları ve atmosferi zenginleştiren müzikleriyle seyirciye görsel ve işitsel bir şölen sundu. Geceye müzikal anlamda damgasını vuran Kness Up grubu ise enerjileriyle oyuna ayrı bir renk kattı.

Modern toplumun derinliklerine keskin bir bakış sunan bu etkileyici eser, sadece düşündürmekle kalmadı, absürt mizahıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. Sahneye adım attığı ilk andan itibaren seyirciyi içine çeken oyun, "ünlü olma" takıntısıyla şekillenen bireylerin iç dünyasına ayna tutarak, günümüzün en çarpıcı sosyal gerçeklerinden birini cesurca gözler önüne serdi.

Tiyatroseverlerin yoğun ilgi gösterdiği oyun sonunda davet üzerine sahneye gelen ALBET Sanat Yönetmeni Demet Bozkurt, oyunun sahnelenmesinde gecesini gündüzüne katarak yoğun emek harcayan öğrencilerine, teknik ekibe ve Kness Up grubu üyelerine teşekkür etti.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar: "Oyuncuların en büyük gıdası sanatseverlerin alkışlarıdır"

ALBET’in 30. yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "ALBET’in kuruluşundan bugüne kadar emek veren, hizmet eden, sahnenin tozunu yutan tüm oyuncularımıza şükranlarımı sunuyorum. ALBET bu gece yine harika bir oyunla karşımıza çıktı. Bu güzel oyunu sahneleyen tiyatrocularımızı, teknik ekibi, ve Kness Up grubunu tebrik ediyorum. Sahnedeki oyuncuların en büyük gıdası sanatseverlerin alkışlarıdır. Alkışlarını esirgemeyen çok değerli tiyatroseverlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha nice oyunlarla nice 30 yıllarda buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.