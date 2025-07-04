Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya’nın hızla büyüyen yerleşim alanlarında içme suyu iletimini daha güvenli ve verimli hale getirmek amacıyla kapsamlı altyapı yatırımları gerçekleştiriyor. Güncel maliyetlerle 850 milyon TL’ye mal olan bütçeyle, Alanya ve Manavgat’ta bulunan toplam 13 içme suyu üretim tesisinin revizyonu tamamlanırken, Alara Terfi İstasyonu’nda da kapsamlı bir yenileme ve bağlantı çalışması hayata geçirildi.

ASAT, Alara Terfi İstasyonu’nda gerçekleştirilen çalışma kapsamında bölgenin altyapısı güçlendirilerek, Alanya’nın su kaynaklarının verimli kullanımı sağlanacak, turizm ve yerel halk için sürdürülebilir bir altyapı oluşturulacak.

Üç noktada yoğun saha mesaisi

ASAT Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Antalya ve Alanya ASAT personelinden oluşan geniş bir teknik kadro, aynı anda üç farklı bağlantı noktasında görev aldı. 20 saati aşan çalışmada ASAT ekipleri mesai gözetmeden aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdü. Büyük bir özveri ve titizlikle yürütülen bu süreçte Alanya’nın batısındaki birçok yerleşim alanını etkileyen su iletim hatları daha güçlü ve modern hale getirildi. ASAT ekipleri, DN800 ve DN700 çapındaki terfi hatları arasında yapılacak yeni bağlantıların yanı sıra, kelebek vana, debimetre ve koç darbesi vanası gibi hayati önemde ekipmanların montajını da gerçekleştirdi.

Altyapısı güçlendirildi

ASAT’ın öncelikli hedefi, içme suyunun kayıpsız, kesintisiz ve sağlıklı bir biçimde iletilmesini sağlamaktı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar sayesinde, özellikle yaz aylarında su tüketiminin yoğun olduğu Konaklı, Avsallar, Payallar, Elikesik, Emişbeleni, Türkler, Akdam ve Soğukpınar Mahallelerinde içme suyu iletimi daha istikrarlı hale getirildi. Modernize edilen tesis, bölge halkına daha güçlü, kesintisiz ve güvenli içme suyu temin edilmesini sağlayarak su altyapısının güvenilirliğini artıracak.