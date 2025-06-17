Zonguldak’ın Alaplı Kent Konseyi ile Alaplı Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kitap okuma etkinliği ve Kan bağışı kampanyası düzenleneceği bildirildi.

Alaplı Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik programa tüm Alaplı halkını davet ederek, Çarşamba günü Alaplı Merkez camii önünde kent konseyi, Kızılay Kan Merkezi ile birlikte "kitap okuyorum, tatile giriyorum" adlı etkinliğin ardından dolu dolu bir program organize edeceklerini kaydetti.

Çevik, " Ülkemizde her yıl 2 milyona yakın kan ihtiyacı olduğu bilinmektedir. Kan, yapay olarak üretilemeyen bir dokudur ve tek kaynağı diğer sağlıklı insanlardır. Bu sebeple kan bağışı hayati önem taşımaktadır. Ayrıca kan bağışı acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Kan vermek sadece ihtiyacı olana fayda sağlamakla kalmaz aynı zamanda kan veren kişiye de sayısız faydaları vardır. kan bağışı programı yapılacaktır" ifadelerini kullandı.