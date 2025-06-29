Zonguldak’ın Alaplı İlçesinin iş yerlerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerinin zorunlu olmasıyla birlikte ilk OSGB firması faaliyete başladı

Zonguldak’ın Alaplı’da ilk ortak sağlık ve güvenlik birimi olan firma düzenlenen bir törenle faaliyete başladı. Alaplı Mehmet Akif Ersoy Caddesinde bulunan Alaplı OSGB’nin açılışında Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı TSO Başkanı Selçuk Oktay, İş İnsanları ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı. Yapılan duanın ardından Alaplı OGSB kurdele kesilerek hizmete girdi.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan işyeri sahibi Yıldıray Meşe ve Nihat Abaş’ın bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, başta Alaplı olmak üzere tüm bölgeye hizmet etmeyi hedeflediklerini söyledi. 30 Haziran 2012’de İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, İşletmelerde 50 sayısı 1 kişi dahi olsa zorunlu olduğunu ve İşyerlerinin risk analiz ve değerlendirmesi, çalışanların eğitimi ve acil eylem planlamasının mutlaka olması gerektiğini dile getiren şirket ortaklarından Yıldıray Meşe, "Amacımız en uygun şartlarda en kaliteli hizmeti sunmaktır. Şehrimizde eksikliği hissedilen bir firmayı hizmete sunmak benim ve ailem için bir gurur vesilesidir. Firmamız, Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığınca yetkilendirilmiş bir Ortak sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) olup, bünyesinde iş güvenliği uzmanları, Bununla birlikte tehlikeli ve çok tehlikeli işletmelerin ise, İş Güvenliği sözleşmesi, İşyeri Hekimliği Sözleşmesi ve İşyeri Hemşireliği Sözleşmesi imzalaması gerekiyor" dedi.

Alaplı OSGB İş Sağlığı ve Güveliği Şirketi’nin açılış törenine katılan ve açılış kurdelesini kesen Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, açılış töreninde bir konuşma yaptı. Alaplı’da hizmet vermeye başlayan Yıldıray Meşe ve Nihat Abaş’ın yatırımları ve çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kaymakam Selçuk Köksal, "Biz her zaman sizlerin yanındayız. Alaplı’da gelecek dönemlerimizde de güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Siz müteşebbislerin daha nice yatırımlarında bizlerde elimizden geleni yapacağız. Her ne konuda olursa olsun kapımız sizlere açık. Şirketiniz hayırlı olsun" dedi. Kaymakam Selçuk Köksal’ın konuşmasının ardından şirket ortakları ve OSB yönetim üyeleri, kurdeleyi gezerek ofisi gezdi.