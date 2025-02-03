Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor taraftarları, dün oynanan Göztepe maçının ardından dönüş yolunda Göztepe taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı.

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Corendon Alanyspor, dün oynanan müsabakada Göztepe’yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Maçın ardından takımlarını desteklemek için İzmir’e giden Alanyaspor taraftarları, dönüş yolunda Göztepe taraftarlarının taşlı saldırısına uğradı. Taşlı saldırıda otobüsün camları kırılırken, taraftarları taşıyan bir başka otobüs ise kazaya karıştı. Yaşanan çirkin saldırıdan sonra Corendon Alanyaspor, taşlı saldırıya uğrayan taraftarlara geçmiş olsun mesajı yayınladı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takımımızın bugün deplasmanda oynadığı Göztepe maçının ardından Alanya’ya dönüş için yola çıkan taraftarlarımızı taşıyan otobüslere taşlı saldırı yapılmış, bir otobüs de İzmir’de maddi hasarlı trafik kazası geçirmiştir. Saldırıya maruz kalan ve kaza geçiren tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı şiddetle kınıyor ve saldırganların tespit edilerek gerekli cezaları almaları için olayın takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Takımımızı maç boyunca destekleyen tüm taraftarımıza teşekkür ederiz."