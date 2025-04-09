Alanya Kalesi’ndeki Makbule Hanım Konağı’nın, Alanya Belediyesi’ne 22 yıllığına tahsis edilmesi için mülk sahipleri ile Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik arasında protokol imzalandı. Tarihi Kentler Birliği tarafından ödül alan restorasyon projesinin uygulanmasının ardından Tarihi Konak, Mutfak Kültür Evi ile birleştirilerek kültür turizmine kazandırılacak.

Alanya Belediyesi tarafından kentin geleneksel konut dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılması için; Alanya Kalesi Hisariçi Mahallesi’nde bulunan, cephe detayları ve özgün iç mekan mimarisiyle dikkat çeken Makbule Hanım Konağı, mülk sahipleri ile yapılan görüşmeler sonucunda 22 yıllığına Alanya Belediyesi’ne tahsis edildi. 2022 yılının Ekim Ayı Belediye Meclisi’nde alınan karar sonrası tarihi konak için hazırlanan restorasyon projeleri de tamamlandı. Uygulama çalışmalarının bitirilmesinin ardından Makbule Hanım Konağı ile Alanya Mutfak Kültür Evi’nin bahçe kısımlarının birleştirilmesine, böylelikle tarihi konağın turizme ve vatandaşlara açılmasına karar verildi.

Tahsis için protokol imzalandı

Makbule Hanım Konağı’nın Alanya Belediyesi’ne tahsisi için protokol programı düzenlendi. Mutfak Kültür Evi’nde Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile Makbule Kurtcebe’nin varisleri Ziynet Soy, Ümran Erken, Emine Kaya ve Fatma Sönmez bir araya gelerek protokolü imzaladı. Tarihi konağın 22 yıllığına Alanya Belediyesi tarafından kullanılmasını içeren protokole göre yapının ismi ‘Makbule Hanım Konağı’ olarak kullanılacak. Ayrıca konağın restorasyon projeleri Antalya Koruma Kurulu tarafından onaylanacak ve Alanya Belediyesi’nce uygulanacak. Hazırlanan proje Tarihi Kentler Birliği’nin 23. kez düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulama Özendirme Yarışması’nda ‘Proje Ödülü’ kazanmıştı.

"Hızla turizme kazandıracağız"

Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, tarihi konağı Alanya Belediyesi’ne tahsis ederek, turizme ve vatandaşların kullanılmasına katkı sağlayan Makbule Kurtcebe’nin varislerine teşekkür etti. Başkan Özçelik varisler ile birlikte konağı gezerek incelemelerde bulundu ve restore çalışmalarının kısa sürede başlayacağını belirtti. Başkan Özçelik, "Alanya’da turizm; kum, deniz, güneş ve tarihtir. Tarihin en önemli mekanlarından birisi de Alanya Kalesi’dir. Alanya Kalesi’ndeki Makbule Hanım Konağı, kardeşlerimin ve ailesinin 2 yıl önce Alanya Belediyesi ile yaptığı anlaşma ve bugün imzaladığımız protokol ile hızla tekrar yaşamaya başlayacak. Belediye olarak tarihe ve kaleye verdiğimiz önem çerçevesinde bu evimizin hızla turizme kazandırılıp yaşar hale gelmesini istiyoruz. Aileyle beraber önümüzdeki günlerde, ‘Yaşayan Tarih’ projesi çerçevesinde söyleşilerimiz de olacak. Bu imkânı verdikleri için tüm aileye teşekkür ediyorum. Bu evimizin restorasyonu tamamlandığında hemen yan tarafında bulunan, daha önce restorasyonu yapılarak hizmete girmiş olan ve Mutfak Mirası Projesi kapsamında kullandığımız evle birleştirilerek turizme hizmet verecek" dedi. Aile üyeleri de "Ailemizin yadigarı olan evimizi yaşatan ve gelecek nesillere aktaracak Sayın Belediye Başkanımız ile ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.