Antalya’nın Alanya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, dün gece saatlerinde Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. M.Ş.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve jandarma sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA