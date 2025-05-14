Alanya’da otobüs duraklarının bakım, onarımı ve temizliği yapılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ‘planlı, kurallı ve kimlikli bir kent‘ hedefi doğrultusunda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Turizm sezonunun başlaması ve Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelindeki otobüs durakları elden geçiriliyor. Alanya Ulaşım Birimi bünyesinde çalışan durak ekibi, ilçenin merkez bulvar ve caddelerinde yer alan cam durakların temizlik çalışmasını gerçekleştiriyor. Ekipler, merkez dışında yer alan kırsal tipi duraklarda da bakım, onarım, boyama ve temizlik çalışması yapıyor. Atatürk Bulvarı, Keykubat Bulvarı ve 25 metrelik yol üzerindeki otobüs duraklarında bayram temizliği ve turizm sezonuna hazırlanma çalışması tamamlanırken, kırsal duraklarda çalışmalar devam ediyor.