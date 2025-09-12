Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alanya’da 33 noktada gerçekleştirilen eş zamanlı uygulamada, 887 şahıs sorgulandı, 11 iş yerine işlem yapıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçede "Umuma Açık İş Yeri Uygulaması" yapıldı. 33 noktada 176 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 887 şahıs sorgulandı. 11 iş yerinde tespit edilen eksiklikler nedeniyle tutanak tutuldu. Ayrıca, bir iş yerinde TAPDK belgesi bulunmadığı gerekçesiyle iş yerinde bulunan alkoller muhafaza altına alındı.

Aynı zamanda denetimlerde bir iş yerinde 147 adet fişek ele geçirildi.