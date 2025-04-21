Alanya Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı El Sanatları kurslarının ilk sergisi geniş bir katılımla açıldı.

Demirtaş ve Kargıcak Mahallesi’ndeki el sanatları kurslarına devam eden kursiyerlerin katıldığı sergi ‘Kadının İzi, Sanatın Sesi’ temasıyla Alanya Belediyesi Demirtaş Düğün Salonu’nda düzenlendi. Açılış törenine; Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Sünbül, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İbrahim Yıldırım, Belediye Meclis Üyeleri Halime Dim Ceylan, Ufuk Aras Solmaz, İrem Yunusoğlu ve Ahmet Top, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, Kargıcak ve Demirtaş Muhtarları, kurs eğitmenleri, kursiyerler, davetliler ile çok sayıda vatandaş katıldı. 31 kursiyerin katıldığı Kargıcak ve Demirtaş Mahallesi El Sanatları Kurslarında, giyim, rölyef ve mefruşat branşlarında eğitim verildi. Sergide, kursiyerlerin yıl boyunca büyük bir özveri ve emekle hazırladıkları birbirinden güzel eserler yer aldı. Kursiyerler, yeteneklerini ve hünerlerini gözler önüne serdi.

"Hedefimiz dijital platformda el sanatları ürünlerinin değerlenmesi"

Açılış töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, "Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliği ile 15 ayrı noktada faaliyetlerimiz sürüyor. 2024-2025 yılında 1897 eve dokunmuşuz. Çok değerli muhtarlarımızla sergimizi açıyoruz. Belediye olarak burada çalışan el emeği göz nuru ürünlerin değer bulmasını istiyoruz ki devamlılığı gelsin. Hedefimiz önümüzdeki dönem dijital bir pazar oluşturup Alanya’daki el sanatları ürünlerinin değerlenmesini sağlamaktır. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezimize, muhtarlarımıza, eğitmenlerimize, buraya katılan hanımlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi beğeni topladı

Alanya Belediyesi’nin, "Kadının İzi, Sanatın Sesi" temasıyla başlattığı el sanatları kursu, yıl boyunca kadın kursiyerlerin emek ve becerilerini yansıtan eserler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı. Ziyaretçiler, sergilenen eserleri hayranlıkla incelerken kursiyerler de kendi el emeği ürünlerini sanatseverlerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Alanya Belediyesi’nin, kadınların sanatsal üretimlerini destekleyen projelerle toplumda farkındalık oluşturmaya devam edeceği belirtildi.