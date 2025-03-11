Alanya Belediyesi, çocuklara çevre bilinci kazandırmak ve atıksız yaşam konusunda farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün iş birliğiyle yapılan etkinlikte, çevre aktivisti, ileri dönüşüm sanatçısı Zeliha Sunal da yer aldı.

Alanya Belediyesi İklim ve Sıfır Atık Müdürlüğü ve Rüya İpekten Saadet Çelik Kreş ve Çocuk Akademisi öğretmenleri, çocuklara geri dönüştürülebilir malzemelerle farklı çalışmalar yaptırarak geri dönüşümün önemini anlattı. Çocuklar, atık materyallerle eğlenerek sanatsal çalışmalar ortaya koydu ve geri dönüşümün yanı sıra sürdürülebilir bir yaşam tarzı konusunda da bilgilendirildi. Miniklerin tuvalet kağıdı ruloları ve karton gibi geri dönüştürülebilir malzemelerle yaptığı çalışmalar, onlara çöp gibi görünen atıkların aslında bir ham madde olduğunun öğretilmesine vesile olurken, çevreyi koruma ve atık üretimini azaltma konusunda önemli bir farkındalık kazandırdı.

Çocuklara çevre bilinci aşılanıyor

Öte yandan çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren aşılanması gerektiği vurgulanırken, Alanya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından atıksız yaşam için düzenlenen bu tür etkinlikler diğer kreş ve anaokullarında da devam edecek. Böylece, çevre bilincinin artırılması ve atıksız yaşam anlayışının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Söz konusu etkinlik, Alanya’daki çocuklara çevre sevgisi kazandırırken, toplumsal duyarlılığın artmasına katkıda bulundu.

"Bu etkinlikler büyük bir adım"

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı Faruk Konukçu etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, "Çevre bilinci, geleceğimiz için son derece önemli bir konu. Bugün miniklerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz bu atölye çalışması, onlara sadece geri dönüşümün önemini öğretmekle kalmadı, aynı zamanda sürdürülebilir bir yaşamın temellerini atmalarını sağladı. Bu tür etkinlikler, çocuklarımıza çevre sevgisini aşılamak ve atıksız yaşam bilincini kazandırmak adına büyük bir adım. Alanya Belediyesi olarak, çevre bilincinin yaygınlaşması ve doğamızın korunması için her zaman bu tür projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.